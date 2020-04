"Não tem como prender o vírus", diz Moro sobre falta de ação na pandemia

"É uma crise de saúde, não é uma crise de segurança", afirmou o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), ao comentar a falta de reação dele na crise do coronavírus no Brasil edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, preferiu desconversar sobre a falta dele nos debates em torno da pandemia do coronavírus. "É uma crise de saúde, não é uma crise de segurança", afirmou. O ex-juiz teria dito se sentir injustiçado com as críticas em relação à falta de ações. "Não tem como prender o vírus", acrescentou. A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pela revista Veja. O Brasil tem ao menos 24,2 mil casos de coronavírus, com 1.378 mortes.

O ex-juiz não teve uma atuação mais enfática sobre a atuação dos governadores na crise ou sobre a confiabilidade de utilizar cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento da doença - o uso do remédio é defendido por Jair Bolsonaro, mas ainda não tem comprovação científica.

O ocupante do Planalto também estaria insatisfeito com a postura do Moro, sugerindo que, ao se esquivar dos comentários sobre a crise, ele estaria sendo egoísta. "Só cuida dos próprios interesses", teria dito Bolsonaro.

