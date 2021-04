'Não temos a definição de que Lula será candidato', diz Gleisi Hoffmann

"Não temos a definição de que o presidente Lula será candidato. Ele representa uma esperança, é claro, mas essa discussão não foi feita com ele ou com o PT", disse a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), disse que a anulação das condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade, além de ter atuado a serviço de interesses internacionais, segundo reportagem do Le Monde, não significa a confirmação da candidatura do petista na disputa presidencial de 2022.

"Nós não temos a definição de que o presidente Lula será candidato. Ele representa uma esperança, é claro, mas essa discussão [sobre qual será o candidato à presidência pelo partido] não foi feita com ele ou com o PT", disse Gleisi em entrevista à CNN Brasil.

Segundo ela, a decisão tomada nesta quinta-feira (15) pelo STF, que confirmou o restabelecimento dos direitos políticos de Lula, “rompeu o pecado original, o vício original do processo, e isso agora abre as condições para que muitas coisas que estão fora do lugar sejam colocadas no lugar".

