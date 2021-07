'Não temos intenção de proteger ninguém à margem da lei', diz chefe da Aeronáutica sobre corrupção entre militares

"Não somos lenientes com desvios e não temos qualquer intenção de proteger ninguém que está à margem da lei", afirmou o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior edit

247 - O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior, disse que os militares estão incomodados com o que descreve como uma tentativa de associação, por parte da CPI da Covid, entre a corporação e as suspeitas de corrupção apuradas pelos senadores.

"Não somos lenientes com desvios e não temos qualquer intenção de proteger ninguém que está à margem da lei", disse Almeida em entrevista ao jornal O Globo.

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou na sessão desta quarta-feira (7) que há "membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo". De acordo com o parlamentar, os "bons" das Forças Armadas devem estar "muito envergonhados".

De acordo com o tenente, após as declarações de Aziz, a nota divulgada pela categoria "foi voltada pessoalmente a ele, não foi um agravo à CPI ou ao Poder Legislativo".

"Mas uma resposta aos ataques à instituição militar. Foi resposta ao presidente da CPI, porque ele colocou isso de uma forma que nos parece generalizada. E esta observação dele ontem (anteontem) já se repetiu em algumas outras oportunidades, particularmente em relação ao general (Eduardo) Pazuello (ex-ministro da Saúde), ao Elcio (Franco, ex-secretário executivo da Saúde). A CPI acontece para levantar os fatos e as possíveis responsabilidades, mas a gente precisa saber que é um inquérito, é uma fase investigativa".

