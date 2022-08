"Não temos outro caminho que não o da liberdade, da democracia e da justiça", diz Armínio Fraga em ato pela defesa da democracia

"Nossa energia e coragem tem que ficar concentrada em salvar o que foi conquistado e é que a base do nosso futuro”, disse o economista edit

247 - O economista e ex-presidente do Banco Central afirmou, durante participação da leitura do manifesto em defesa da democracia, realizado nesta quinta-feira (11), na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), afirmou que é preciso enfrentar as ameaças golpistas feitas por Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores.

“Às vezes nós nos esquecemos que as sociedades mais prósperas do planeta, aquelas onde reinam a liberdade, a solidariedade e a prosperidade são todas democracias, todas”, disse Fraga.

“Nós vivemos em um mundo onde ameaças autoritárias e populistas nos assustam – e já vivemos isso no passado e isso não é novidade. Mas não temos outro caminho que não o da liberdade, da democracia e da justiça”, completou mais à frente.

Fraga também qualificou como uma “situação esdrúxula” a necessidade de defender a democracia no século XXI, mas que isso se faz necessário diante do quadro atual. “Toda nossa energia e coragem tem que ficar concentrada em salvar o que foi conquistado em todos esses anos e que é a base do nosso futuro”, destacou.

