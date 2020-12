"Não tenha orgulho do seu cabelo afro... é ridículo", diz Sérgio Camargo

“Nada é mais ridículo do que ter orgulho do cabelo”, disse o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo em suas redes sociais edit

247 - Em mais uma verborragia racista, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, voltou as redes sociais neste domingo (20) para afirmar que “nada é mais ridículo do que ter orgulho do cabelo” negro.

Na sexta-feira (18), Camargo tweetou artigo que tratava dos desafios enfrentados por pessoas com penteado afro na hora de usar fones. Camargo, que é careca, recomendou que negros abrissem mão dos fios: “Corta o cabelo, pô”.

“Sou careca, como todos já devem ter notado. No entanto, caso tivesse, meu cabelo não seria afro. O cabelo do negro é carapinha”, escreveu. “Não tenha orgulho do seu ‘cabelo afro’, orgulhe-se das suas conquistas”, acrescentou.

