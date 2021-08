"Não tenho preocupação", diz Lira sobre atos do 7 de setembro

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse não estar preocupado com a realização dos atos golpistas marcados para o dia 7 de setembro. Contudo, ele pediu que os manifestantes bolsonaristas tenham "sentimento de paz" e que a democracia seja respeitada.

"Não tenho preocupação. Nós estamos acostumados, desde 2013, com muito protesto de rua", disse Lira em coletiva de imprensa. "O que eu peço e espero é que quem quiser ir para a rua protestar, vá protestar, vá com paciência, vá com parcimônia, vá com sentimento de paz. A democracia tem que ser respeitada. Qualquer ato de ruptura institucional não deve ser tolerado. Isso não ajudará a vencidos e vencedores de qualquer lado. É importante que a democracia seja exercida, e nas ruas é o lugar do povo", reforçou.

Em Brasília, o ato da oposição pelo Fora Bolsonaro será na Esplanada dos Ministérios, às 16h. (Com informações do Antagonista).

