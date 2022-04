"Não vai ter golpe e haverá eleição", diz Joaquim de Carvalho

"Precisamos trabalhar por uma vitória de Lula no primeiro turno", afirmou o jornalista edit

247 - Diante do enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal (STF) feito por Jair Bolsonaro (PL) ao dar perdão ao deputado condenado Daniel Silveira e as recentes declarações de militares de caráter autoritário, o jornalista Joaquim de Carvalho comentou sobre a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil.

Segundo ele, “não vai acontecer, vai ter eleição”. “Os militares chamam o que está acontecendo no Brasil de nova democracia, e querem implantar um projeto autoritário pela via legal”, explicou.

“O maior risco que nós sofremos é a reeleição do Bolsonaro e ele nomear mais ministros para o Supremo. Aí nós estamos perdidos, aí é uma tragédia”, destacou. “Por isso, tem que trabalhar pela vitória do Lula no primeiro turno, pois o segundo turno é outra eleição”, defendeu.

