'Não vamos tirar ninguém na marra', diz Múcio sobre bolsonaristas acampados em frente ao QG do Exército

Segundo o futuro ministro da Defesa, o desmonte do atentado a bomba no aeroporto de Brasília é uma demonstração de que a polícia está atuante edit

Apoie o 247

ICL

247 - O futuro ministro da Defesa do governo Lula da Silva (PT), José Múcio, afirmou ao Valor que não vai tratar os manifestantes bolsonaristas acampados em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, com base na força. “Não vamos tirar ninguém na marra”, disse o futuro ministro.

Segundo ele, o desmonte do atentado a bomba no aeroporto de Brasília é uma demonstração de que a polícia está atuante e que desconhece o general com quem um dos planejadores do atentado, o terrorista George Washington, disse ter conversado em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal.

Forças Armadas

Ele também confirmou que o general Julio Cesar Arruda assumirá o comando do Exército no dia 30 em substituição ao atual comandante, Paulo Sérgio Nogueira. Ele assumirá como interino até a posse de Lula como novo comandante em chefe das Forças Armadas

O segundo na hierarquia é o chefe do Estado-Maior do Exército, general Valério Stumpf Trindade, mas Arruda estaria respaldado a assumir pelo critério de antiguidade. “Foi um entendimento entre eles e é benéfico”, disse Múcio ao Valor.

A posse do almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen será antecipada, até quinta-feira. Ele assume no lugar do atual comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. O tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno assumirá a Aeronáutica no dia 2, no lugar do atual comandante Carlos Baptista Junior.

As datas foram definidas após reunião, nesta segunda-feira, 26, do futuro ministro com Paulo Sérgio Nogueira, o atual ministro da Defesa , para tratar da sucessão no comando das Forças Armadas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.