“Não vejo possibilidade de golpe", diz Gilmar Mendes

247 - O ministro Giolmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou que não vê uma possibilidade de golpe no Brasil.

“Não vejo essa possibilidade [de golpe]. A gente nota inclusive nas enquetes que os senhores fazem, na imprensa, que a democracia tem um grande apoio no Brasil”, disse em entrevista a jornalistas na cidade do Porto, em Portugal, onde participa do “Fórum Independência com Integração”, realizado pelo Fibe (Fórum de Integração Brasil Europa) para celebrar os 200 anos da Independência do Brasil.

Segundo ele, “quem faz eleições obviamente não está apostando em golpe ou comprometimento da democracia".

"O que nós temos de um tempo para cá é o discurso dessa chamada, entre aspas, ‘democracia iliberal’ de que tudo se resolve na vontade das pessoas”, afirmou.

Para o ministro, os brasileiros “acreditam em todo o processo" democrático. Sobre os ataque de Jair Bolsonaro contra o STF, o ministro classificou como uma “caça aos inimigos”.

“Nós devemos operar para que o sistema político eleitoral funcione e quem ganhar as eleições obtenha o cargo, o mandato, assim como quer o povo”, enfatizou.

