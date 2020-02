Nas redes, Eduardo Bolsonaro já prepara candidatura à presidência em 2026

Nas redes sociais, o clã Bolsonaro convida os seguidores a curtir uma página no Facebook dedicada à candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência em 2026 edit

Jose Cassio, no DCM - Os seguidores do clã Bolsonaro estão sendo convidados a curtir uma página no Facebook dedicada à candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência em 2026.

O deputado federal por São Paulo, tratado como “Mitinho” por apoiadores, está aproveitando as eleições municipais deste ano para percorrer o país fazendo o que mais gosta: atacar e culpar a esquerda de todos os males possíveis na face da terra.

Além do embate político, Eduardo aproveita para tratar de temas nacionais, promovendo ações do governo nas áreas econômica e de infraestrutura.

Bem ao estilo dos impulsionadores bolsonaristas, a página não tem seção de autoria e já conta com quase mil seguidores.

Antes de se tornar presidente, Bolsonaro apostava em Flávio, seu filho mais velho, como alternativa para cargos no Executivo. O Zero Um disputou a eleição para a prefeitura do Rio em 2016 e terminou em quatro lugar.

Mas Flávio acabou caindo em desgraça com as denúncias da ‘rachadinha’ durante seu mandato como deputado estadual pelo RJ, e pelo envolvimento com milicianos como Queiroz e Adriano Nobrega, executado por policiais há uma semana na Bahia.

Como Carluxo, o filho do meio do presidente, definitivamente não tem vocação para disputar cargos executivos, sobrou para o caçula Eduardo a missão de tentar a família no poder após a aposentadoria do pai, que vai tentar a reeleição em 2022.