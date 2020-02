Nassif cobra apuração do caso Januário Paludo, que defendeu doleiro Dario Messer

O jornalista Luis Nassif, editor do GGN, cobra do MPF apuração sobre o procurador Januário Paludo, que atuou na Lava Jato e foi testemunha de defesa do "doleiro dos doleiros" edit

Trecho da coluna de Luis Nassif – As informações colocam sob suspeita toda a Lava Jato, já que grande parte dos procuradores atuou o caso Banestado, e suscitam dúvidas consistentes: Paludo agiu sozinho ou contou com a cumplicidade de alguns colegas?

Nota-se que era o mais experiente dos procuradores, com boa ascendência sobre colegas mais jovens, a ponto do grupo do Telegram ser batizado como “filhos de Januário”.

Portanto, pode ter sido uma cooptação individual.

Mas as informações confirmam as suspeitas que o GGN, e outros sites independentes, divulgaram desde 2015, e que foram solenemente ignoradas pela mídia, sobre os advogados da delação premiada.

A blindagem da mídia sobre a Lava Jato era tão formidável que passou aos procuradores a sensação da impunidade perpétua. Ganharam poder absoluto, porque as suspeitas contra eles eram jogadas no caldeirão geral do petismo.

Não há modelo que resista essa exposição ao poder absoluto.

O caso Paludo poderá ser o doloroso, porém necessário, encontro de contas do MPF com a sua história.

