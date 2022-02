Nassif sobre a tese de 'imparcialidade" de Moro feita por Merval: "patética"

"Pouco importa se a parcialidade tirou das eleições o candidato favorito", rebateu o jornalista Luís Nassif, do Jornal GGN edit

247 - O jornalista Luís Nassif, editor do site GGN, desmontou a tese do colunista Merval Pereira, colunista do jornal O Globo e porta-voz da família Marinho, que publicou artigo para defender o ex-juiz Sergio Moro considerado parcial pelo Supremo Tribunal Federal por usar o Poder Judiciário para perserguir o ex-presidente Lula, disse que a "imparcialidade é um mito".

"O grande Merval: Moro não é imparcial, mas quem é? Pouco importa se a parcialidade tirou das eleições o candidato favorito. É patética a incapacidade de analisar o fator relevância", enfatizou Nassif.

