Natália Bonavides aciona MP contra ministros por uso da estrutura de governo para propaganda pessoal

Os ministros usam transmissões oficiais pela TV pública NBR e redes sociais do Planalto para promover o nome de Jair Bolsonaro, o que é ilegal edit

247 - A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) acionou o Ministério Público contra os ministros do governo Jair Bolsonaro por ferir o princípio da impessoalidade ao utilizar as instituições do governo ara promover a imagem de Jair Bolsonaro.

"Como é que vamos começar 2021? Apresentando representação no MP contra o secretário de comunicação, Wajngarten, e o ministro Fábio Faria por desviarem a função dos meios de comunicação institucional do governo para promover pessoalmente o presidente. #ForaBolsonaro",, escreveu a parlamentar em suas redes sociais nesta sexta-feira (1º de janeiro).

