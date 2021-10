NAV Brasil, estatal criada para militares, terá 1.698 servidores

Criada para controlar o espaço aéreo do país, nova estatal militar vai iniciar suas operações com orçamento de R$ 25 milhões edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Uma nova estatal criada pelo governo Bolsonaro a pedido dos militares terá nada mais nada menos que R$ 25 milhões no Orçamento para dar início às suas operações.

De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim, a NAV Brasil, criada para controlar o espaço aéreo do país, terá um núcleo com 1.698 servidores.

As informações sobre a nova estatal foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28).

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE