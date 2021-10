Navio da Marinha bate em ponte de pedestres no Equador (vídeo)

Ainda não há informações sobre feridos, mas Marinha do Equador diz que está "trabalhando ativamente para preservar as vidas humanas" edit

Metrópoles - O navio veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, colidiu com uma ponte de pedestres em Guaiaquil, no Equador, na tarde desta segunda-feira (18/10).

A embarcação, que chegou no dia 15/10 ao porto de Guaiaquil, após participar das comemorações dos 200 anos da Marinha de Guerra do Peru, foi arrastada por uma corrente marítima, segundo a Marinha do Equador.

Um barco rebocador tentou retirar a navegação brasileira da colisão com a ponte, mas acabou virando. Ainda não há informações sobre feridos, mas em nota, a Marinha do Equador disse que está “trabalhando ativamente para preservar as vidas humanas”.

Assista ao momento da colisão no vídeo abaixo.

O navio "escola" da marinha brasileira (Cisne Branco) sob o comando do "professor" Bolsonaro, é a mais perfeita tradução de um (des)governo. Atenção para a narração dos equatorianos. Hahaha pic.twitter.com/ikQGns6j8A October 18, 2021

