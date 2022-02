Negacionismo, 'imagem de briguento' e inflação alta serão os vilões da disputa pela reeleição, avalia campanha de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A cúpula da campanha de Jair Bolsonaro (PL) pela reeleição elencou três pontos que precisarão ser trabalhados para que não prejudiquem a cruzada do chefe do governo federal neste ano eleitoral, informa Bela Megale, do jornal O Globo. O negacionismo sobre as vacinas, "a imagem de briguento" e a alta da inflação são os pontos críticos da campanha.

Na avaliação de lideranças partidárias envolvidas na campanha bolsonarista e do próprio senador Flávio Bolsonaro (PL), há meios de “descolar” esses rótulos de Bolsonaro.

Para desviar o posicionamento anti-vacina do chefe do governo federal, "a estratégia será insistir que o fato é que a vacina chegou aos braços do brasileiro e, quem quis, se vacinou". Na prática, a campanha irá propor que os brasileiros ignorem a sabotagem da imunização pelo governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a "imagem de briguento", "aliados afirmam que Bolsonaro seguirá falando o que pensa, mas adotará um 'tom mais moderado' para evitar que isso municie adversários".

Para a inflação, o objetivo da equipe de Bolsonaro é tirar dele a culpa pela alta e sustentar que, sem o atual governo, o cenário seria ainda pior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE