Negacionista, Bolsonaro agora declara que irá se vacinar

247 - Jair Bolsonaro decidiu se vacinar e entrará na fila para receber a imunização de acordo com a sua idade — o extremista tem 65 anos e completa 66 no próximo dia 21. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Segundo o jornalista, Bolsonaro, portanto, é do grupo de risco por idade e será vacinado, segundo disse ontem Eduardo Pazuello, até maio.

