Negacionista convicto, Bolsonaro merece medalha de grão-mestre em autopromoção, escreve Bernardo Mello Franco

247 - O capitão se distinguiu por sua contribuição para enxovalhar o setor de ciência e tecnologia, escreve Bernardo Mello Franco em sua coluna no Globo. "Asfixiou o orçamento do ministério, sucateou instituições de pesquisa e cortou milhares de bolsas de estudo". Bolsonaro assinou um decreto para se autocongratular com a Ordem Nacional do Mérito Científico.

"Bolsonaro é um negacionista convicto. Nega as mudanças climáticas, a importância das vacinas e a necessidade de preservar as florestas. Sua cruzada contra a ciência agravou a tragédia da pandemia. Mesmo assim, ele vai inscrever seu nome entre personagens como Carlos Nobre e Mayana Zatz", escreve o jornalista, que também ressalta: "O presidente merecia o título de grão-mestre em autopromoção". Em setembro, o governo abriu concorrência para fazer propaganda no exterior. A agência vencedora deverá receber R$ 60 milhões só em 2022.

