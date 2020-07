“Negligência genocida de Bolsonaro soma-se à incapacidade gerencial”, diz vice-líder do PCdoB sobre a pandemia

"Bolsonaro não conseguiu combater os efeitos da pandemia em nenhuma de suas graves consequências. Nem preservou CPFs nem tampouco CNPJs", disse o vice-líder do PCdoB na Câmara, Márcio Jerry. "À negligência genocida soma-se a incapacidade gerencial”, completou edit

Revista Fórum - O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) afirmou nesta quarta-feira (29) que a “negligência genocida” de Jair Bolsonaro (sem partido) somada à “incapacidade gerencial” do presidente agravaram os graves efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil.

“Bolsonaro não conseguiu combater os efeitos da pandemia em nenhuma de suas graves consequências. Nem preservou CPFs nem tampouco CNPJs. Nem as pessoas nem as empresas. Também não cuidou de fortalecer rede de atendimento. À negligência genocida soma-se a incapacidade gerencial”, declarou Márcio Jerry, vice-líder do partido na Câmara dos Deputados.

Pouco mais de cinco meses desde a confirmação do primeiro caso da doença no país, o Brasil já contabiliza 88.612 mortes e quase 2,5 milhões de infectados pela doença, além de padecer sobre os efeitos de uma grave crise econômica, que já contabiliza 12,7 milhões de desempregados, de acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

