Nelson Jobim diz que voto eletrônico impresso é “cruza de jaguatirica com cobra d’água”

247 - O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), e ex-ministro da Justiça e da Defesa Nelson Jobim afirmou, em audiência pública da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, ser contra a adoção do comprovante impresso de voto com uso da urna eletrônica.

O ex-ministro considera que a fórmula, se adotada, vai criar problemas para o processo eleitoral.

“Acho que a mistura, a compatibilização do sistema de urna eletrônica que temos com o sistema de impressão de voto, como diria o deputado Pompeo de Mattos, poderia ser uma cruza de jaguatirica com cobra d’água”, disse Jobim, fazendo referência ao deputado do PDT, defensor do voto impresso, informa o Metrópoles.

O voto impresso é defendido por Bolsonaro e deputados bolsonaristas e outros parlamentares do grupo direitista chamado Centrão. O PDT de Ciro Gomes também é favorável à implantação da medida.

