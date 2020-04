Nelson Teich anuncia envio de 25 respiradores a “estados mais necessitados” em estreia no Twitter

No começo do mês, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, criticou a “grande quantidade” de respiradores compradas pela pasta para atender os pacientes infectados pela Covid-19 edit

Revista Fórum - Após divulgação de uma vídeo conferência do dia 7 de abril em que critica a compra de “grande quantidade” de respiradores, o ministro da Saúde, Nelson Teich, foi às redes sociais na madrugada deste domingo (19) divulgar que enviou 25 aparelhos para os estados do Ceará e Amazonas.

“Enviamos hoje respiradores aos estados mais necessitados. CE e AM receberam 15 e PE 10. Produzidos no Brasil. O MS e o Governo Federal

@jairbolsonaro estão mobilizados para apoiar os Estados e municípios no enfrentamento desta crise. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance”, tuitou.

Adepto do Linkedin, rede social mais voltada para o mundo corporativo, onde se identifica como “consultor sênior do setor de Saúde”, Teich fez sua estreia com a publicação no Twitter, rede preferencial de Jair Bolsonaro e dos governistas.

