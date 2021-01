Nelson Teich: variantes do coronavírus vão sobrecarregar sistema de saúde

"Não podemos subestimar as novas variantes mais transmissíveis do sars-cov-2. Essas novas variantes com maior capacidade de infectar vão sobrecarregar o sistema de saúde e aumentar a mortalidade", afirmou o ex-ministro Nelson Teich edit

247 - O ex-ministro da Saúde Nelson Teich fez um alerta sobre o potencial de contaminação das variantes da Covid-19. A mutação do vírus encontrada pela primeira vez no Reino Unido atingiu ao menos 30 países, incluindo o Brasil.

"Não podemos subestimar as novas variantes mais transmissíveis do sars-cov-2. Essas novas variantes com maior capacidade de infectar vão sobrecarregar o sistema de saúde e aumentar a mortalidade. Fundamental ter mais informações em relação ao impacto delas nas vacinas e na imunidade", disse ele no Twitter.

No dia 25 de dezembro, o ex-titular da pasta afirmou que cerca de 230 mil pessoas perderam a vida por causa da Covid-19, número bem superior aos 190 mil divulgados pelo Ministério da Saúde na data.

"A Covid-19 é a pior pandemia que o Brasil já viveu, ela é mais grave que a Gripe Espanhola. O Brasil marcou ontem, dia 24 de dezembro, 190 mil mortes. Se incluirmos nesse número as mortes subnotificadas, que conservadoramente representam 20% do total atual", tuitou.

Não podemos subestimar as novas variantes mais transmissíveis do sars-cov-2

Essas novas variantes com maior capacidade de infectar vão sobrecarregar o sistema de saúde e aumentar a mortalidade

Fundamental ter mais informações em relação ao impacto delas nas vacinas e na imunidade January 6, 2021

A Covid-19 é a pior pandemia que o Brasil já viveu, ela é mais grave que a Gripe Espanhola.

O Brasil marcou ontem, dia 24 de dezembro, 190 mil mortes. Se incluirmos nesse número as mortes subnotificadas, que conservadoramente representam 20% do total atual. — Nelson Teich (@TeichNelson) December 25, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais