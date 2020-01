'Nem o FBI ousou acusar o Glenn no caso Snowden', diz advogado

"Nem o FBI ousou acusar o Glenn pelas denúncias do Snowden, mas no Brasil o sigilo de fonte não é levado a sério pelas autoridades", afirmou o professor e advogados Vittor Souza Lima Blotta, coordenador do grupo Jornalismo, Direito e Liberdade edit

247 - O professor da Universidade de São Paulo e advogado Vitor Souza Lima Blotta considera que a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept, só se justififcaria se o Ministério Público encontrasse provas de que o jornalista teria praticado ele mesmo as invasões.

"Nem o FBI ousou acusar o Glenn pelas denúncias do Snowden, mas no Brasil o sigilo de fonte não é levado a sério pelas autoridades", afirmou o professor em entrevista ao jornal O Globo. Vittor também é coordenador do grupo Jornalismo, Direito e Liberdade.

Assinada pelo procurador da República Wellington Divino de Oliveira, a denúncia do MPF inclui o jornalista na lista dos acusados de suposta "invasão de celulares de autoridades". Um dos denunciados é o jornalista Glenn Greenwald, que não foi sequer investigado pela Polícia Federal.

Outros especialista ouvidos pelo jornal afirmam que a denúncia não se sustenta e configura um ataque ao sigilo de fonte.

Para o ex-presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Walter Vieira Ceneviva, diferentemente do que defende o procurador na denúncia, o diálogo não sustenta a tese de que Glenn sabia que uma conduta criminosa ainda estava em curso.

"Não ficou claro. O sigilo de fonte não existe a favor do jornalista, mas da sociedade. O trabalho do jornalista é protegido contra o Ministério Público e contra o juiz. O sigilo de fonte é um escudo da sociedade civil. Por exemplo, se o jornalista tiver que investigar o tráfico de cocaína, talvez tenha que conversar bastante com o traficante, tenha que criar confiança dele. Essa atividade é prevista pela Constituição e o jornalista precisa desse sigilo para fazer seu trabalho", enfatizou.