Nem Rodrigo Maia, nem Arthur Lira vão devolver os direitos do Lula, diz Rui Costa Pimenta

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, disse à TV 247 nesta terça-feira (15) que nem o candidato a presidente da Câmara dos Deputados aliado a Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL), e nem o nome a ser apoiado pelo atual presidente, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), atuará em defesa da devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula.

Para Rui, não há outra saída senão mobilizar as camadas populares para exercer pressão acerca do tema, inclusive para favorecer possíveis negociações de bastidores que o PT esteja eventualmente articulando na casa. "Esperar do sistema político brasileiro que eles revertam tudo que eles fizeram é uma utopia completa. Não faz o menor sentido. É preciso uma mobilização popular em defesa dos direitos do Lula. Quanto mais pressão a gente exercer, melhor até para as negociações de bastidores também".

O líder do PCO fez também duras críticas contra o PT que, na visão dele, se cala diante da injustiça contra o ex-presidente. "Temos que botar o povo na rua. Em primeiro lugar, o PT tem que ter consciência disso. O Lula não é membro do PCO, é do PT, é dirigente do PT. O PT deveria tomar vergonha na cara para defender os direitos políticos mais elementares do seu principal dirigente, da pessoa em torno da qual o PT se criou. O pessoal tem que ter mais vergonha na cara".

"Vejo um monte de gente falando: 'há outros líderes'. Não se trata disso. Vão aceitar de novo uma eleição fraudulenta que é feita sob a base da exclusão do principal candidato? Vão aceitar de novo isso? E depois vão falar que o povo é burro. Se a esquerda age assim, não tem moral para criticar ninguém mais", completou.

