'Nenhum país africano merece tamanho infortúnio', critica Silvio Almeida sobre presidente da Caixa morar na África

247 - O jurista Silvio Almeida reagiu à declaração do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que disse durante reunião com empresários que se mudará algum país da África caso Jair Bolsonaro seja derrotado nas eleições presidenciais deste ano.

"Nenhum país do continente africano merece tamanho infortúnio. Tomara que passe bem longe de lá", afirmou Almeida, autor do livro Racismo Estrutural, pelo Twitter.

O encontro entre Guimarães e cerca de 30 empresários aconteceu na noite de quarta-feira (30), em São Paulo. "Afirmo com toda a tranquilidade a vocês. Daqui a um ou cinco anos vou pra Uganda, Ruanda, Tanzânia? Uma coisa que não tenho dúvida nenhuma: se não for o presidente Bolsonaro [no comando], game over. Por quê? A Caixa, durante anos, era o paraíso do Carnaval em Salvador [com patrocínio], montando aquela festa toda. Por isso, muitas coisas não andavam, isso eu vi", teria dito Guimarães, segundo o jornal O Globo.

O executivo afirmou que é “ingenuidade” acreditar que a Caixa não voltaria a ser o que era “com qualquer presidente que não seja Bolsonaro”.

