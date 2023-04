"Nenhuma empresa terá regulação maior que as leis do Brasil", diz Dino sobre regulação das redes sociais

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que nenhuma empresa terá uma regulamentação acima das leis em vigor no Brasil. "Tenho deixado muito claro: nenhuma empresa vai ter uma regulação maior do que as leis do país. É um princípio fundamental de um país soberano", disse Dino nesta quinta-feira (13), de acordo com a Folha de S. Paulo.

A declaração do ministro foi feita um dia após o governo editar uma portaria estabelece punições para as plataformas e redes sociais que não agirem no que diz respeito ao enfrentamento do extremismo, apologia da violência ameaças de atentados em escolas. As punições previstas vão desde a aplicação de multas, que podem chegar a R$ 12 milhões, à suspensão das redes sociais no país.

Entre as regras de conduta para as plataformas estão: retirada de conteúdo ameaçador; derrubada de perfis; obrigação de a plataforma repassar à polícia, imediatamente, dados para a identificação do usuário ou da conexão com a internet; proibição de novos perfis a partir de endereços identificados como de risco para escolas, alunos e professores.

Ainda conforme Dino, as plataformas teriam emitido “sinais positivos” de que irão colaborar com o governo no enfrentamento dos conteúdos extremistas.

"Os sinais de ontem são bem positivos, no sentido de que as empresas vão nos ajudar para que vídeos de mutilação, de violência nas escolas, de violências pretéritas ou de promessas de violências futuras não continuem a invadir os celulares e os demais dispositivos dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos sobrinhos. É uma batalha civilizacional", destacou.

