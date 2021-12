Neonazista faz ameaça a diretores da Anvisa em vídeo no qual executa um cachorro: "os senhores vão pagar caro"

Apoie o 247

247 - O estímulo de Jair Bolsonaro para que a população se volte contra a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) rendeu frutos - podres. A jornalista Natuza Nery, da GloboNews, obteve um e-mail enviado aos diretores da agência no qual um neonazista faz gravíssimas ameaças contra os servidores.

O homem, que inclusive dá seu nome e CPF no texto, anexou à mensagem um vídeo no qual enforca e mata um cachorro. No e-mail, ele diz: "os senhores vão pagar caro. (...) Irei me deslocar da minha casa, no Rio Grande do Sul, até Brasília e irei purificar a terra onde a Anvisa está instalada, usando combustível abençoado. O apocalipse se aproxima".

"Estarei bem longe quando o 'Xandão' [ministro Alexandre de Moraes, do STF] mandar os vagabundos parasitas da PF aqui para casa", escreve ainda o extremista, que finaliza com uma saudação nazista e com a mensagem "Bolsonaro 2022".

As ameaças contra a Anvisa se intensificaram após Bolsonaro afirmar que pediria os nomes dos técnicos da agência responsáveis pela autorização da vacinação de crianças contra Covid-19.

🇧🇷 Em um dos e-mails com ameaças a diretores da Anvisa, uma pessoa informou seu nome, CPF, e anexou um vídeo executando seu próprio cachorro.



"Irei me deslocar da minha casa no RS até Brasília e irei purificar a terra onde a Anvisa está instalada", disse. pic.twitter.com/eobG9CXyKk

