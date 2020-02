18 dias após Raoni organizar evento crítico a Bolsonaro, neto é exonerado da Funai

O caiapó Patxon Metuktire, neto do cacique e líder indígena Raoni, foi exonerado do cargo que ocupava na Funai, em Mato Grosso. Demissão foi assinada pelo delegado da PF Luiz Pontel, número dois do ministro da Justiça, Sérgio Moro e aconteceu 18 dias após Raoni organizar um encontro qyue denunciou o os riscos de "genocídio, etnocídio e ecocídio" por parte do governo Jair Bolsonaro edit

247 - O caiapó Patxon Metuktire, neto do cacique e líder indígena Raoni, foi exonerado do cargo que ocupava na Fundação Nacional do Índio (Funai) em Mato Grosso. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a demissão de Patxon foi assinada pelo delegado da Polícia Federal Luiz Pontel, número dois do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A exoneração aconteceu 18 dias após Raoni organizar um encontro na aldeia Piaraçu, na terra indígena Capoto-Jarina que resultou em uma carta denunciando os riscos de "genocídio, etnocídio e ecocídio" por parte do governo Jair Bolsonaro. Ele será substituído pelo seu interino, um não indígena, que ingressou nos quadros da Funai em 2018.

"O presidente Bolsonaro esteve falando muita coisa do meu avô. Entendo que houve algo [nesse sentido], tanto que não me comunicaram nada, não explicaram nada”, disse Patxon acerca da sua demissão. O caiapó exercia desde 2015 o cargo de coordenador regional Norte de Mato Grosso da Funai em Colíder (MT), responsável por cinco terras indígenas, cerca de 40 aldeias e 4 mil indígenas de nove etnias diferentes.

Em nota, a Funai “os cargos em comissão e as funções de confiança são de livre nomeação e exoneração por parte do gestor, e devem atender às exigências do decreto nº 9.727, de 15 de março de 2019, que regulamenta critérios, perfil profissional e procedimentos gerais a serem observados para a ocupação dos cargos de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e as Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE)".