Nicolelis alerta para o risco da alimentação por delivery.

Um dos maiores cientistas do Brasil, Miguel Nicolelis, avisa que há risco de contaminação por coronavírus nas entregas por meio do sistema de delivery. Na postagem que também orienta como se prevenir da covid-19, Nicolelis destaca que "o vírus pode sobreviver nos containers de papelão por 24h e em superfícies plásticas por até 72h" edit

247 - O cientista brasileiro Miguel Nicolelis , um dos mais respeitados do mundo, usou sua conta no Twitter para alertar que entregadores e clientes do sistema de delivery também estão sujeitos aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Na postagem, o cientista destaca que o “vírus pode sobreviver nos containers de papelão por 24h e em superfícies plásticas por até 72h!”.

“Quando receber sua entrega de refeição esvazie os recipientes em pratos ou vasilhas limpas e se livre dos pacotes imediatamente. Lave as mãos antes de comer”, completa ele no post.

Em diversos estados e cidades do Brasil foram emitidos decretos determinando o fechamento do comércio, bares e restaurantes, mas o serviço de entrega à domicílio foi mantido. O alerta do cientista também vem na esteira da tentativa de Jair Bolsonaro de minimizar o avanço da covid-19 no país.

Confira a postagem de Miguel Nicolelis sobre o assunto.