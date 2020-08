Nicolelis alerta para riscos da volta às aulas presenciais em plena pandemia

247 - O neurocientista Miguel Nicolelis alertou neste sábado (1) para os riscos de escolas voltarem com as aulas presenciais em meio à pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 92 mil pessoas no Brasil.

"Depois da Cloroquina, depois das aberturas fora de hora, o novo campo de batalha da Pandemia e Pandemônio no Brasil se volta para retorno das aulas presenciais em todos os níveis. E novamente a ciência é chamada para combater a total irracionalidade. Quem viver verá o resultado!", disse Nicolelis pelo Twitter.

Na cidade de São Paulo, professores de educação básica se colocaram contra o PL 452/20, proposto de forma emergencial pelo prefeito Bruno Covas, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais nas unidades da capital paulista, já aprovado em primeira votação na Câmara Municipal.

Professores das escolas particulares da cidade do Rio de Janeiro decidiram neste sábado (1º), em assembleia virtual, manter a greve iniciada no dia 6 de julho. Diante da possibilidade de retorno às aulas presenciais no município, os docentes dizem que não se sentem seguros para voltar às salas de aula em meio a pandemia do novo coronavírus, embora permaneçam atuando no trabalho remoto.

“Decidimos manter a greve por ainda não visualizarmos segurança para esse retorno”, disse o vice-presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-Rio), Afonso Celso Teixeira. “Nenhum órgão de saúde que temos consultado nos assegura que o momento de retorno é esse. O número de casos de covid-19 tem aumentado. No Rio está estabilizado, mas estabilizado em uma alta”.

