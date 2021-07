Nicolelis: Brasil já superou 1 milhão de mortes por Covid e outras causas em 2021

247 - O neurocientista Miguel Nicolelis, em artigo no Correio Braziliense, afirmou que 1 milhão de brasileiros morreram em 2021 e que a pandemia do novo coronavírus está longe de acabar. Ele argumenta que o número monstruoso de mortes neste ano tem relação com a pandemia da Covid-19, que superlotou o sistema de saúde e gerou uma gigantesca crise econômica que colocou a população mais vulnerável a doenças.

“Em 14 de julho, o Brasil chegou à dantesca marca de 537.693 mortos pela covid-19. Caminhando a passos largos para superar os Estados Unidos (EUA) e assumir a liderança mundial de mortes, distraído por um sem-número de delírios de seu inominável mandatário, o país quase não se deu conta de uma marca ainda mais aterrorizante. Segundo o Portal da Transparência do registro civil, o Brasil registrou, até dia 15 de julho, 1.025.155 mortes, considerando-se todas as causas, e atingiu, em pouco mais de seis meses, entre 80% e 85% da média anual de óbitos pré-pandemia (por volta de 1,27 milhão em 2019)”, escreveu.

“A verdade é que nunca se morreu tanto e por tantas causas diferentes no Brasil. Mortes por falta de leitos, mortes por atraso em tratamentos, mortes por adiamento de cirurgias, mortes por falta de medicamentos e, possivelmente, mortes decorrentes do vergonhoso fato de que mais da metade da população se encontra em estado de insegurança alimentar, elemento determinante no surgimento de outras doenças infecciosas ou no agravamento de doenças crônicas”, argumenta o cientista.

“Somam-se ainda as mortes por uso de medicamentos inapropriados ou por infecções resistentes a antibióticos, usados erroneamente para prevenir o coronavírus. Não é à toa, portanto, que, ao longo do semestre mais mortífero da nossa história, a imagem mais associada ao país pela imprensa mundial tenha sido a de covas rasas sendo abertas nos grandes cemitérios”, continua.

“Em meio a este dilúvio de mortes, ouço, por todos os lados, que a pandemia acabou no Brasil. Isso mesmo, meu caro leitor. São infinitas as manifestações de júbilo e regozijo em resposta à queda da média móvel de casos e mortes. Aparentemente, alguns arautos desta vitória de Pirro — incluindo um famoso comentarista que insiste em não ler os artigos publicados pelo próprio portal — deixaram de reparar que os atuais valores desta média são idênticos (considerando casos novos por dia) ou mesmo superiores (mortes por dia) aos observados em julho de 2020, pico da primeira onda. Para deleite do tal comentarista, pesquisa publicada pelo portal que veicula seus ‘ditames epidemiológicos de sofá’ revela que a maioria da população acredita que a pandemia esteja sob controle”, destaca.

“Enquanto o mundo se alarma com o espalhamento explosivo da Delta e tenta mitigá-lo, o Brasil celebra o suposto controle da pandemia. Nas ondas anteriores, a situação no Reino Unido e nos EUA antecipou o que ocorreria no Brasil. Desta vez não será diferente. Como diz um meme popular na internet, ‘todo filme de catástrofe começa com um cientista fazendo o alerta da tragédia que está por vir’. Até agora, a pandemia confirmou que os roteiristas de Hollywood têm mais bom senso que a maioria dos nossos epidemiologistas de sofá. Portanto, seria de bom tom apostar na dúvida baseada em dados concretos do que se fiar na certeza de incautos de ocasião, que não conseguem ouvir nada mais do que o som da própria voz”, completa.

