"Nikolas é um muambeiro das pautas da extrema direita", diz João Cezar de Castro Rocha

B) não repercutir as declarações, vídeos e escândalos de agentes do caos;



C) o método da extrema direita, como se baseia em romper limites, não tem como evitar o cometimento de crimes já tipificados no Código Penal. Logo, dentro das regras do jogo democrático, a lei é o norte. pic.twitter.com/5l0AdC7Uq2