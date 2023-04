Nikolas Ferreira solicita prisão de Gonçalves Dias, do GSI

Apoie o 247

247 — O deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL) solicitou a prisão do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, com base em sua suposta omissão durante as manifestações de 8 de janeiro — quando bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Em seu perfil no Twitter, Ferreira anunciou que encaminhou uma notícia-crime contra Dias à Procuradoria-Geral da República (PGR) e pediu que a PGR trabalhe junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no caso.

Ele usou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra Anderson Torres como embasamento para pedir a prisão de Dias, alegando que ambos os casos eram semelhantes. Torres, ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, está preso desde 14 de janeiro por alegada omissão durante as manifestações que ocorreram naquele dia.

