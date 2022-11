Nikolas Ferreira tem conta no Facebook suspensa

Bolsonarista eleito deputado federal já tinha suas contas no Instagram e no Twitter suspensas por ordem da Justiça Eleitoral edit

247 - O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) teve sua conta do Facebook derrubada, informou o atual vereador de Belo Horizonte, que, no último sábado, 5, teve sua conta do Instagram suspensa a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O perfil dele no Twitter segue retido desde a última sexta, 4.

“Todas as minhas contas no Twitter, no Instagram e no Facebook foram derrubadas. Somadas, eram quase 10 milhões de seguidores. Só restaram algumas, como a do Tik Tok. Se vocês me perguntarem o porquê, eu também não sei, não faço ideia porque estão derrubando minhas contas. ‘Ah, Nikolas, foi por causa daquele vídeo, daquele post’, eu não sei. Não tenho acesso aos autos, não sei o que está acontecendo. A pergunta que fica é por que querem tanto me calar”, afirmou em vídeo no TikTok.

Segundo ele, a última postagem feita no Instagram foi uma receita de pudim, em referência à prática usada por jornais durante a ditadura militar quando algum assunto era alvo de censura. “Foi literalmente uma receita de pudim, não foi para debochar da Justiça, era para mostrar que estava sendo censurado. Os jornalistas faziam isso no regime militar para mostrar a população que estavam sendo censurados”, completou.

Ele afirmou que não está criando nenhuma conta nova nessas redes sociais. Apenas lhe restam os perfis no Tik Tok, no YouTube e no Telegram.

