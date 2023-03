Nikolas nomeia irmã do líder do gabinete do ódio de Bolsonaro para equipe na Câmara

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) nomeou a advogada Lígia Nara Arnaud Tomaz para um cargo comissionado em seu gabinete na Câmara dos Deputados, informa a coluna do Paulo Cappelli do Metrópoles.

Lígia é irmã do assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tércio Arnaud Tomaz, que foi apontado pela Polícia Federal como líder por trás do 'gabinete do ódio' bolsonarista. Tércio, inclusive, acabou sendo um dos indiciados pela CPI da Covid.

Assim como o irmão, a advogada também chegou a ter seu sigilo telefônico e telemático quebrados pela CPI após ter sido apontada como uma das protagonistas na criação e difusão de fake news nas redes sociais “a respeito do uso de vacinas, do tratamento precoce sem eficácia comprovada e de teorias como a da imunidade rebanho na internet”. Ela não foi indiciada ao final dos trabalhos da Comissão, contudo.

