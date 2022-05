"Ninguém mais aguenta o antipetismo", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, Ciro demonstrou toda a sua arrogância e prepotência no debate com o humorista Gregório Duvivier. "O antipetismo só existe na esquerda. Na direita, o que existe é luta de classes. Ninguém aguenta mais o antipetismo. Com seu antipetismo, Ciro serve ao bolsonarismo", diz ele. "O PDT trocou o trabalhismo por uma figura egocêntrica", acrescenta.

Na entrevista, ele também falou sobre a entrega da Amazônia ao bilionário Elon Musk por Jair Bolsonaro. "Elon Musk veio ao Brasil em busca do lítio brasileiro, diz Fernando Horta. O Brasil tem a sétima maior reserva do mundo. A contrapartida é a ajuda nas redes sociais", disse ele. "Bolsonaro é um sequestrador do Brasil e está cobrando o resgate", pontuou.

"Precisamos de uma radicalidade democrática no Brasil. A burguesia americana quer ser a melhor do mundo. A brasileira só quer ser melhor que os pobres", afirmou ainda o historiador.

