'Ninguém no mundo fez o que fizemos na pandemia', diz Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O presidente Jair Bolsonaro usou um evento no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira 12, para voltar a desenhar um cenário que não encontra amparo nos indicadores. Em cerimônia de lançamento de linhas de crédito para pescadores, ele afirmou que o Brasil “foi um dos melhores países na questão da economia durante a pandemia”.

“Ninguém quase conseguiu no mundo todo fazer o que nós fizemos. Evitamos um caos no Brasil. E se existisse um caos no Brasil de âmbito nacional, outros países poderiam meter o pé aqui dentro, como vêm metendo o pé em outros países da América do Sul”, acrescentou, sem fornecer detalhes.

Ao mencionar supostas ações do governo, o ex-capitão disse que “fizemos o tal do Auxílio Emergencial, para evitar saques a supermercados e outras coisas”. A atuação do presidente na pandemia foi marcada pelo negacionismo: incentivo a aglomerações, desrespeito a medidas recomendadas por especialistas (como o uso de máscara), atraso na compra de vacinas e ataques frontais à imunização de crianças.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE