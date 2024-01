‘Ninguém pode esquecer o que acontece em um país sem democracia’, afirma líder da CUT

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - “Jamais podemos esquecer o que acontece num país sem democracia, sem instituições fortes”, afirma o presidente da CUT, Sérgio Nobre, que está convocando as entidades filiadas a participar de atos pela democracia na próxima segunda-feira (8). Movimentos por todo o país vão realizar manifestações para marcar um ano dos ataques golpistas ocorridos em Brasília, que depredaram as sedes dos três poderes.

Sérgio participará de ato no Congresso Nacional, a partir das 15h. Várias atividades serão realizadas durante o dia. (Veja algumas abaixo.)

Trabalhador é sempre o primeiro atacado

“Em governos autoritários, a classe trabalhadora é sempre a primeira a ser atacada, a perder seus direitos, empregos, renda. Foi o que aconteceu no período da ditadura militar e também após o golpe de 2016, quando o governo ilegítimo de Michel Temer e depois o do fascista Jair Bolsonaro atacaram os trabalhadores, a organização sindical e retiraram direitos conquistados durante décadas de luta”, afirma o presidente da CUT.

Ele observa que a central nasceu ainda durante a ditadura, em 1983, “forjada na luta pela democracia, pelas liberdades, por um Brasil mais igual e com justiça social”. E reforça a convocação para os atos de segunda-feira. ” Estaremos sempre vigilantes e prontos para defender a democracia”, acrescenta. “A democracia, para os trabalhadores e trabalhadoras, é muito mais do que direito de votar em quem quiser, de se expressar de maneira livre, porque é na democracia que a classe trabalhadora pode se organizar, reivindicar, conquistar e ampliar direitos.”

Manifestações já confirmadas

Confira atos confirmados pela CUT até agora. O de Brasília será realizado no domingo, devido à agenda oficial. Os demais serão na própria segunda.

Brasília : 10h, no Eixão Norte (altura do 208)

: 10h, no Eixão Norte (altura do 208) Aracaju , 8h, no calçadão da João Pessoa, próximo ao Museu Palácio Olímpio Campos

, 8h, no calçadão da João Pessoa, próximo ao Museu Palácio Olímpio Campos Belo Horizonte , 16h, na Casa do Jornalista (Avenida Álvares Cabral, 400, centro)

, 16h, na Casa do Jornalista (Avenida Álvares Cabral, 400, centro) Campo Grande, 17h, Sintell (Rua José Antônio, 1.682)

17h, Sintell (Rua José Antônio, 1.682) Goiânia, 9h, Cepal do Setor Sul (Rua 15 com Rua Fued José Sebba)

9h, Cepal do Setor Sul (Rua 15 com Rua Fued José Sebba) João Pessoa , às 15h, na Lagoa do Parque Sólon de Lucena

, às 15h, na Lagoa do Parque Sólon de Lucena Porto Alegre , das 17h às 19h, no Sindicato dos Bancários (Rua General Câmara, 424)

, das 17h às 19h, no Sindicato dos Bancários (Rua General Câmara, 424) Recife , 10h, no Monumento Tortura Nunca Mais (Rua da Aurora, bairro da Boa Vista)

, 10h, no Monumento Tortura Nunca Mais (Rua da Aurora, bairro da Boa Vista) Salvador , 9h, no Centro Administrativo da Assembleia Legislativa

, 9h, no Centro Administrativo da Assembleia Legislativa São Paulo , 17h, na Avenida Paulista, em frente ao Masp

, 17h, na Avenida Paulista, em frente ao Masp Rio de Janeiro , às 17h, na Cinelândia

, às 17h, na Cinelândia Vitória, 16h30, na Assembleia Legislativa (Av. Américo Buaiz, 205)

