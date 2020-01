No aniversário de 159 anos da Caixa, funcionários se mobilizam contra privatização

247 - A Caixa Econômica Federal completou neste domingo 159 anos de fundação e seu funcionários marcaram a data com manifestações e protestos em todo o país para cobrar melhores condições de trabalho e para defender a manutenção do caráter 100% público do banco.

Convocados pelas entidades representativas, os atos do Dia Nacional de Luta em Defesa da Caixa foram realizados nesta segunda (13). Trabalhadores vestiram camisetas e portavam broches da campanha em defesa do banco com o tema "A Caixa é toda sua". Um tuitaço com a hashtag "#diaemdefesadacaixa" também movimentou as redes sociais.

Em Carta Aberta aos empregados e à população, as entidades representativas denunciam "toda a nociva estratégia de desmonte imposto pelo atual governo contra a Caixa e outras empresas públicas, com fechamento de unidades, descomissionamentos arbitrários, ataque ao Saúde Caixa e à Funcef, regulamentação da terceirização nas agências, venda de áreas lucrativas como cartões, seguros e loterias e entrega do FGTS para os bancos privados".

Para Jair Pedro Ferreira, presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), o saldo dos atos foi positivo.

“Não vamos aceitar medidas que reduzam a Caixa, diminuem empregos e prejudiquem clientes e população”, enfatiza.