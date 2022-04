No aniversário do golpe de 1964, Bolsonaro elogia Forças Armadas: 'último obstáculo ao socialismo'

“A história bem me mostra que nos momentos mais difíceis da nossa pátria, as Forças Armadas sempre estiveram presentes”, afirmou edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) exaltou as Forças Armadas nesta sexta-feira, 1º, dia em que o golpe de 1964, que impôs uma ditadura militar sangrenta no Brasil, comemora 58 anos. Com discurso anti-comunista, ao estilo da campanha golpista da década de 1960, Bolsonaro disse que os militares “são o último obstáculo para o socialismo no Brasil”.

"A história bem me mostra que nos momentos mais difíceis da nossa pátria, as Forças Armadas sempre estiveram presentes. Os fatos dos últimos anos bem demonstram a todos que as forças armadas são o último obstáculo para o socialismo no Brasil", disse Bolsonaro, na cerimônia do Ministério da Defesa, em que o general Paulo Sérgio Nogueira assumiu o ministério.

Nogueira entrou no lugar do general Walter Braga Netto, que será assessor especial da Presidência da República.

“O que a todos aqui interessa é o cumprimento da Constituição. Não é apenas jogar dentro das quatro linhas. Se preciso for, fazer com que quem esteja fora delas venha para dentro desse campo. É nesse campo que podemos garantir a nossa democracia e a nossa liberdade”, continuou Bolsonaro.

