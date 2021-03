No auge da pandemia, empresas brasileiras distribuem 'kit covid' a funcionários

247 - Empresas brasileiras estão distribuindo a funcionários o "kit covid", como ficou conhecido um conjunto de medicamentos sem eficácia comprovada ou já comprovadamente ineficazes para a covid-19.

Reportagem da BBC Brasil encontrou ao menos quatro empresas que estão fazendo isso em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina. Em uma delas, funcionários ouviram na semana passada, presencialmente, palestra de uma médica sobre o chamado "tratamento precoce".

"A decisão foi da diretoria porque a gente acredita no tratamento e faz o tratamento. Queremos fazer pelos nossos funcionários a mesma coisa que a gente faz para a nossa família", diz Giselle Rêgo, diretora industrial da Tecnocuba, que produz peças de aço inoxidável em São Paulo.

O outro lado da moeda

Apesar da propagação do tratamento ineficaz, a insistência pelo uso do medicamento deixa ainda mais difícil a vida de quem está na linha de frente no combate à Covid-19. O relato abaixo é de uma residente que trabalha no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

"Você pergunta se estava em isolamento. Não. Se costumava usar máscara. 'Para quê?' Agora, kit covid, azitromicina, ivermectina, dipirona tem um monte [de gente pedindo]. Ou seja, não tomam cuidado algum e ainda pedem cloroquina. Hoje, enfermarias e UTIs estão cheias disso: pessoas que, de um jeito ou de outro, pela medicação ou pelas festas, negaram a pandemia", diz ela em declaração ao portal UOL.

