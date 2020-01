No Brasil de Bolsonaro, trabalhador é flagrado entregando comida durante enchente

No Brasil do desgoverno Bolsonaro, um trabalhador foi flagrado, em meio à enchente, fazendo uma entrega da empresa “Ifood”, marca que segue negligenciando vínculos trabalhistas com seus funcionários edit

247 - No Brasil do desgoverno Bolsonaro, com desemprego quase atingindo a marca dos 12% e a informalidade que abala milhares de famílias, um trabalhador foi flagrado, em meio à enchente, fazendo uma entrega da empresa “Ifood”, marca que segue negligenciando vínculos trabalhistas com seus funcionários.

Nesta terça-feira (28) a juíza do Trabalho Shirley Aparecida de Souza Lobo Escobar, substituta na 37ª vara do Trabalho de SP, julgou improcedente ACP contra o serviço de entregas iFood. A magistrada concluiu que não há vínculo empregatício dos entregadores com a plataforma. A decisão é desta segunda-feira, 27.