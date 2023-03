No Brasil, Michelle defende que Bolsonaro fique nos EUA por mais tempo

A cúpula do PL, seu partido, trabalha com a volta do capitão reformado neste mês edit

Apoie o 247

ICL

247 - “Em conversas com pessoas de seu círculo próximo, Michelle Bolsonaro tem defendido que Jair Bolsonaro permaneça mais tempo nos Estados Unidos. Ele está no país há dois meses”, afirmou a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

“A avaliação da ex-primeira-dama, que está no Brasil desde o fim de janeiro, é que o marido segue ‘em risco’ e que será ‘alvo da Justiça’ assim que pisar no Brasil”, acrescenta.

“Apesar de Michelle ter dito publicamente, no início do mês, que Jair Bolsonaro não teme a prisão, em conversas reservadas, ela sinaliza que também tem receio de vê-lo atrás das grades. O ex-presidente é alvo de diversas ações no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e na Justiça comum”, escreve a jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.