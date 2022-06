No Brasil, o 1% mais rico tem 38 vezes mais renda que os 50% mais pobres, aponta IBGE

Apoie o 247

Agenda do Poder - A parcela de brasileiros que faz parte do 1% com os maiores rendimentos mensais recebe atualmente, em média, 38,4 vezes mais do que a metade da população do país com os menores rendimentos. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2021: Rendimento de todas as fontes, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE.

Segundo a pesquisa, a concentração de renda por essa comparação mostrou trajetória de redução entre 2012 e 2014, caindo de 38,2 vezes para 33,5 vezes no período. Em 2014, porém, voltou a crescer até atingir o maior nível da série histórica (39,8 vezes) em 2019, antes da pandemia.

Concentração de renda no Brasil

Razão do rendimento médio per capita entre 1% mais rico e os 50% mais pobres

2012: 38,2

2013: 35,8

2014: 33,5

2015: 33,9

2016: 36,4

2017: 37,3

2018: 39,5

2019: 39,8

2020: 34,8

2021: 38,4





A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2021 - Rendimento de todas as fontes, divulgada nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que a metade mais pobre da população brasileira sobreviveu com o rendimento médio de R$ 415 por mês em 2021. Foram 106,35 milhões de pessoas com R$ 13,83 por dia por pessoa. Os R$ 415 representaram o pior resultado histórico, diminuição de 15,1% na comparação com os R$ 489 recebidos em 2020, em valores atualizados pela inflação.

O rendimento médio mensal real domiciliar per capita em 2021 foi de R$ 1.353, o valor mais baixo desde 2012 (R$ 1.417), primeiro ano da série histórica da pesquisa. Entre as regiões brasileiras, os valores mais baixos foram os do Norte (R$ 871) e do Nordeste (R$ 843). O maior foi o da Região Sul (R$ 1.656).

Os números foram divulgados pelo IBGE na mesma semana em que o segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil identificou 33,1 milhões de pessoas passando fome no País entre o fim de 2021 e abril de 2022. O levantamento foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

