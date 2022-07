"No Ceará Lula mostrou que política não se faz com chibata e bonequeiro", diz Renan Calheiros

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) reforçou em suas redes sociais que a conjuntura política do país exige união no processo eleitoral.

Ele citou a participação do ex-presidente Lula, neste sábado (30), em Fortaleza, e ainda cutucou Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT.

"No Ceará @Lulaoficial mostrou que política não se faz com chibata e bonequeiro. A eleição requer união. Da vida contra morte, da verdade contra a mentira, da democracia contra a tirania, da solidariedade contra o ódio, da luz contra as trevas. Escolhas simples", escreveu o senador.

