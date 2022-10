No Complexo do Alemão, Lula relaciona Bolsonaro a milicianos

Apoie o 247

Carta Capital - O ex-presidente Lula (PT), em comício no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira 12 apontou a relação íntima de Jair Bolsonaro (PL) com milicianos para pregar que os moradores do estado não votem no ex-capitão. No evento, o petista usou ainda os ataques de Bolsonaro a nordestinos para criticar o atual presidente.

“O ‘Bozo’ disse que ganhei as eleições no Nordeste porque o povo nordestino é ignorante. Esse cidadão não tem noção do que é o povo nordestino e o que é o povo carioca, porque a vida dele sempre foi ligada aos milicianos”, destacou Lula no início do seu discurso.

Mais adiante, reforçou: “Tenho pedido para que qualquer pessoa que tenha uma gota de sangue nordestino não vote em Bolsonaro, porque ele não serve para presidir o Rio de Janeiro, São Paulo e muito menos o Nordeste brasileiro”.

