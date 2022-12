"No dia 1º, o Brasil se encontra em Brasília!": Lula faz nova convocação para a posse

"Junte seus amigos, monte sua caravana e participe do início de uma nova página da história do país", publicou o presidente diplomado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez neste sábado (17) uma nova convocação para sua posse na Presidência da República, que acontecerá em 1 de janeiro.

Pelo Twitter, ele escreveu: "faltam 15 dias para a posse. Junte seus amigos, monte sua caravana e participe do início de uma nova página da história do país. No dia 1º, o Brasil se encontra em Brasília!".

>>> Lula lança campanha pela presença do povo na posse: "eu vou pelo Brasil" (vídeo)

Ele também compartilhou material de seu site que dá instruções para a participação na cerimônia de posse.

Na sexta-feira (16), o presidente diplomado publicou um vídeo convocando a população a participar do evento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.