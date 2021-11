No dia da filiação de Bolsonaro ao PL, Moro lança livro que detalha como ele agia para proteger os filhos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Dando clara demonstração de que sua estratégia é dividir o eleitorado de Jair Bolsonaro, o ex-juiz Sergio Moro decidiu lançar no dia em que Bolsonaro se filiará ao PL um livro que detalha o processo de ingerência para proteger seus filhos políticos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro.

"São histórias nunca antes contadas por Moro, abaixo de quem, no Ministério da Justiça, ficava a Polícia Federal", destaca o jornalista Guilherme Amado,do Metrópoles, que destaca que as informações da obra não ficarão restritas às livrarias.

"Às 10h30, quando começa o ato de filiação de Bolsonaro num centro de convenções em Brasília, as histórias do livro já terão corrido o país. Moro deu diversas entrevistas nos últimos dias, sobre o livro, narrando alguns desses episódios, com vistas à publicação amanhã", destaca o jornalista.

PUBLICIDADE

O livro “Sergio Moro — contra o sistema de corrupção”, é definido como uma autobiografia do ex-juiz considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE