No dia da morte do miliciano, Moro vai ao Twitter para defender publicidade infantil

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi ao Twitter defender publicidade infantil, neste domingo (9), dia em que o miliciano Adriano da Nóbrega Silva, ligado à família Bolsonaro, morreu em uma troca de tiros com policiais na Bahia. Ele é suspeito de envolvimento com a morte da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e foi citado nas investigações sobre um esquema de corrupção no gabinete do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O parlamentar era deputado estadual.

"A SENACON/MJSP está lançando consulta pública sobre novas regras para publicidade em programas infantis na TV e na internet. Proteger é preciso, mas sem inviabilizar. E as regras têm que ser similares na TV e na internet. Participe", postou o ex-juiz no Twitter. "Quando criança, adorava assistir desenhos nos sábados pela manhã. Atualmente, quase não existem mais programas infantis nas TVs abertas, salvo honrosas exceções. Um exemplo de que o excesso de regulação pode inviabilizar a atividade", acrescentou.

Ele foi apontado pelo MP-RJ como o chefe do Escritório do Crime, grupo de matadores profissionais. A mãe do ex-policial trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj.

O ex-militar é suspeito de envolvimento com a morte da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) - o crime aconteceu em março de 2018.

A SENACON/MJSP está lançando consulta pública sobre novas regras para publicidade em programas infantis na TV e na internet. Proteger é preciso, mas sem inviabilizar. E as regras têm que ser similares na TV e na internet. Participe. — Sergio Moro (@SF_Moro) February 9, 2020