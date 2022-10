No Dia do Médico, Alckmin faz apelo aos profissionais da Saúde pelo voto em Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT), o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) parabenizou pelo Twitter nesta terça-feira (18) os médicos de todo o país.

O Dia do Médico é celebrado em 18 de outubro. Alckmin também é médico.

"No Dia do Médico, quero conversar com meus colegas de vocação, porque a medicina é o compromisso de cuidar. Nunca tivemos um governo com tanto desprezo pela Saúde. Atrasando compra de vacinas, debochando do sofrimento de brasileiros e cortando verbas até do Farmácia Popular", destacou o candidato a vice, em referência ao governo Jair Bolsonaro (PL).

Alckmin lembrou dos feitos de Lula na área da Saúde e pediu votos da categoria no ex-presidente. "Nos tempos do Lula o investimento no SUS saltou de R$ 65 bi em 2003 para R$ 103 bi em 2010. Criou o SAMU e dobrou a cobertura do Saúde da Família. O Brasil precisa de um presidente que se dedique a cuidar das pessoas, como fazemos nós médicos. Vamos juntos".

Nos tempos do @LulaOficial o investimento no SUS saltou de R$ 65 bi em 2003 para R$ 103 bi 2010. Criou o SAMU e dobrou a cobertura do Saúde da Família. O Brasil precisa de um presidente que se dedique a cuidar das pessoas, como fazemos nós médicos. Vamos juntos. Bom dia! October 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.